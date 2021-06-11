وزير الخارجية يلتقي السفير النيوزلندي غير المقيم في أذربيجان

باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 11 يونيو السفير النيوزلندي غير المقيم في أذربيجان ويندي هينتون.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير بايراموف هنأ ويندي هينتون بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده في أذربيجان متمنيا له النجاحات في نشاطه المقبل.

أشار الوزير الى آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين أذربيجان ونيوزلندا مؤكدا على أهمية الاستفادة من كل الإمكانيات لتوسيع العلاقات.

كما أحاط بايراموف السفيرَ علما بآخر تطورات الأوضاع في المنطقة بعد انتهاء النزاع وسير تنفيذ البيانين الثلاثيين والوضع في المناطق المحررة من الاحتلال وخطر الحقول الملغومة وأعمال إعادة الإعمار والبناء في تلك الأراضي.

من جانبه قال السفير وندي هينتون ان بلاده شهدت تطورا في العديد من المجالات، منها الزراعة والتطبيقات التقنية ومحطات الطاقة الكهرمائية وغيرها مشددا على آفاق توسيع التعاون في هذه المجالات.

كذلك أدرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.