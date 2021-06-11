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    رجب طيب أردوغان: سنقدم دعما لازما لحل قضية الحقول الملغومة

    ١١.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٥‎٦]

    باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

    لا شك، سيدار الحديث عن موضوع أرمينيا في حالة طرحه خلال اللقاءات الثنائية في الناتو وسنعرض هذا الموضوع للنقاش. الى جانب ذلك، سنقدم دعما لازما لحل مسألة الحقول الملغومة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رجب طيب اردوغان في حديثه مع الصحفيين في إسطنبول.

    سيتوجه بعد آخر لقاءاته الثنائية على هامش قمة الناتو إلى أذربيجان، حيث سيحط في مدينة فضولي أولا.

    ولفت إلى أنه بعد ذلك سيتوجه إلى مدينة شوشة (المحررة من الاحتلال الأرميني في إقليم قره باغ) حيث يلتقي نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

    وأردف: "سألتقي أخي علييف في شوشة وسنوقع اتفاقية ثنائية شاملة بين البلدين".

    كما قال أردوغان :" خلال قمة الناتو ستتاح لنا الفرصة لبحث العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة مع السيد بايدن".

    وبشأن لقائه المرتقب مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أفاد أردوغان: "ستتاح لنا الفرصة لمناقشة الجوانب الإيجابية والسلبية للعلاقات التركية الفرنسية"، حسبما أفادت وكالة الاناضول.

    وأشار إلى أن اللقاء مع ماكرون يأتي على خلفية طلب من الأخير لعقد لقاء ثنائي على هامش قمة الناتو، وذلك في معرض رده على سؤال بهذا الخصوص.

    ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه سيلتقي العديد من الزعماء خلال قمة الناتو بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

    AZERTAG.AZ :رجب طيب أردوغان: سنقدم دعما لازما لحل قضية الحقول الملغومة
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