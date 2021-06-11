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    القوات المسلحة الارمينية تسـتأنف إطلاق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجار

    ١١.٠٦.٢٠٢١ [٢٠:١٢]

    باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

    استأنفت القوات المسلحة لأرمينيا اطلاق النار من مواقعها في محافظة واردنيس الارمينية خلال الساعة 17:00-17:30 في 11 يونيو على مواقع الجيش الاذربيجاني في قرية آشاغي آيريم بمحافظة كلبجار الواقعة في الحدود مع أرمينيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه لا قتلى وجرحى بين جنود الجيش الاذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :القوات المسلحة الارمينية تسـتأنف إطلاق النار على مواقع الجيش الاذربيجاني في كلبجار
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