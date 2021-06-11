السفير: الصومال دعمت دائما الموقف الاذربيجاني العادل المبني على القانون الدولي

باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 11 يونيو مع السفير الصومالي غير المقيم المعتمد في جمهورية أذربيجان جاما عبد الله محمد.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير بايراموف تحدث بكل امتنان في اللقاء عن علاقات الصداقة والتعاون مع الصومال مشيرا الى ان هذا التعاون مستمر بنجاح في المنصات الدولية. اعرب عن امتنانه للصومال على دعمها لموقف أذربيجان المبني على القانون الدولي.

قدم الوزير للسفير معلومات عن آخر تطورات الأوضاع في المنطقة والوضع في الأراضي المحررة من الاحتلال والخسائر والدمار المرتكبة من قبل أرمينيا في تلك الأراضي وخطر الألغام فيها واعمال إعادة الإعمار والبناء فيها.

من جانبه قال السفير جاما عبدالله محمد ان بلاده تبدي دائما دعما للموقف العادل لأذربيجان، المبني على القانون الدولي استنادا على الروابط التاريخية والثقافية القريبة بين البلدين. هنأ الدبلوماسي الصومالي أذربيجان شعبا وحكومة بمناسبة الانتصار الكبير.

كما أجرى الطرفان تبادل وجهات النظر حول بعض المسائل المدرجة في اجندة التعاون الثنائي وتنظيم الزيارات المتبادلة.