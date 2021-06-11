العلاقات بين أذربيجان ومونتنغرو مبنية على الاحترام والدعم المتبادلين

باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 11 يونيو مع سفير الجبل الأسود غير المقيم في أذربيجان بريشا كاستراتوفيتس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير بايراموف رحب بالسفير الجديد كاستراتوفيتس متمنيا له النجاحات في عمله الدبلوماسي المقبل.

أشار الوزير بامتنان الى العلاقات المبنية على الاحترام والدعم المتبادلين بين أذربيجان ومونتنغرو. كما تم الإشارة الى التعاون الموجود بين البلدين في إطار المنظمات الدولية مع التأكيد على وجود إمكانيات مناسبة لتوسيع التعاون الثنائي.

قدم الوزير بايراموف للسفير معلومات عن آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، تنفيذ البيانين الثلاثيين والخطوات الأذربيجانية المتخذة في هذا المجال، وأعمال إعادة الإعمار والبناء في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني. اشير الى نشوء فرصة تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بعد انتهاء النزاع.

شدد السفير على ان بلاده تبدي أهمية لتطوير العلاقات مع أذربيجان.

كما أجرى الطرفان تبادل وجهات النظر في مسائل تطوير العلاقات في الطاقة والسياحة والشئون الإنسانية وغيرها وتنظيم الزيارات المتبادلة وتنظيم جولة تالية من المشاورات السياسية والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.