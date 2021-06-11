أذربيجان: تسجيل 73 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 287 مصاب

باكو، 11 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت إصابة 73 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 287 مصاب هذا المرض ولا تسجيل لاي وفاة شخص مصاب بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 335 ألف و65 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 328 ألف و194 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4951 مريض منهم ويستمر علاج 1920 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و606 ألف و364 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8515 فحص طبي.