أذربيجان: تطعيم 954 ألف شخص بلقاح كورونا حتى الآن

باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 39 ألفا و985 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 11 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 35 ألف و917 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و4068 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و702 ألف و23 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و748 ألف و35 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و953 الف و988 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.