اصدار طابع بريدي دولي في ندرلاند احياء لذكرى الصحفيين الاذربيجانيين الشهيدين

باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

بمبادرة من الأذربيجانية ساكنة أمستردام سلطنت روان قيزي، أصدر الطابع البريدي الدولي احياء لذكرى الصحفيين الاذربيجانيين اللذين لقيا مصرعهما نتيجة انفجار اللغم الأرضي في كلبجار.

أفادت وكالة أذرتاج انه على الطابع البريدي الصادر في اطار مشروع "لآلي أذربيجان" صورتان للصحفيين محرم ابراهيموف وسراج آبيشوف. طبعت الطوابع البريدية من قبل المشغل الندرلاندي الرسمي للبريد PostNL.

والهدف هو جلب انتباه الرأي العام الى تصرفات إجرامية للحكومة الارمينية وعرقلتها للسلام والاستقرار في المنطقة بسبب رفضها تسليم خرائط الحقول الملغومة.