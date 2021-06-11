ندوة اتحاد وكالات الانباء الأوروبية بدأت باحياء ذكرى الصحفيين الاذربيجانيين القتيلين في انفجار لغم

باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

نظمت اليوم ندوة عبر الاتصال المرئي لاتحاد وكالات الانباء الأوروبية في موضوع "تنظيم عمل وكالات الانباء في فترة ما بعد كوفيد".

افتتح الندوة الأمين العام لاتحاد وكالات الانباء الأوروبية آلكساندر كيبوي واقترح احياء ذكرى الصحفيين الاذربيجانيين اللذين لقيا مصرعهما اثر انفجار لغم أرضي في كلبجار.

ثم أعرب عضو هيأة إدارة الاتحاد المدير التنفيذي العام لوكالة "برس اسوشيشن" البريطانية كلايف مارشال عن مواساة وتعزية باسم رئاسة اتحاد "إيانا" واسرة العاملين في وكالة برس اسوشيشن الى رئيس هيأة إدارة أذرتاج اصلان اصلانوف في مقتل مراسل اذرتاج محرم ابراهيموف ومصور مراسل قناة اذ تي في الأذربيجانية سراج ابيشوف والمسئول الحكومي عارف علييف في انفجار لغم ارضي في محافظة كلبجار الأذربيجانية المحررة من الاحتلال.

قال مارشال ان حياة الصحفيين معرضة للخطر في العديد من مناطق النزاع في العالم. اعرب عن اسفه من ان الإعلاميين يواجهون أحيانا حالات القتل في فترة السلام أيضا. وواجه محرم ابراهيموف وزملاؤه مثل هذا المصير المأساوي. وقُتلوا اثناء القيام بعملهم المهني ببطولة.

تمنى مارشال السلوان والصبر لأسر الصحفيين الاذربيجانيين القتيلين.

في الندوة، شاطر ممثل وكالة انباء لوسا البرتغالية والمدير التنفيذي العام لوكالة برس اسوشيشن خبراتهما في تنظيم عمل وكالات الانباء في فترة ما بعد جائحة كوفيد.

يضم اتحاد وكالات الانباء الأوروبية 32 وكالة انباء أوروبية رئيسية. اذرتاج عضو فيه منذ عام 2008.