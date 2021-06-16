باكو، 16 يونيو، أذرتاج عقدت جلسة خاصة للمجلس الوطني الأذربيجاني 16 يونيو اليوم. أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ألقى كلمة في الجلسة.

AZERTAG.AZ : عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني الأذربيجاني

رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يلقي كلمة في الجلسة

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