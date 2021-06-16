  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني الأذربيجاني
    رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يلقي كلمة في الجلسة

    ١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٤٢]

    باكو، 16 يونيو، أذرتاج

    عقدت جلسة خاصة للمجلس الوطني الأذربيجاني 16 يونيو اليوم.

    أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ألقى كلمة في الجلسة.

    AZERTAG.AZ :عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني الأذربيجاني
    رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يلقي كلمة في الجلسة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٣٠]
    وزير الخارجية الأذربيجاني يزور تركيا
    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٥‎٢]
    رئيس الديوان الرئاسي الإيراني: لا مشكلة في العلاقات الثنائية بين الدولتين
    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٦:١٧]
    بحث آفاق تطوير العلاقات بين أذربيجان وجورجيا
    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٣٥‎]
    بيان الأحزاب السياسية الناشطة في أذربيجان بشأن توقيع بيان شوشا
    عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني الأذربيجاني رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يلقي كلمة في الجلسة عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني الأذربيجاني رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يلقي كلمة في الجلسة عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني الأذربيجاني رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يلقي كلمة في الجلسة عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني الأذربيجاني رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يلقي كلمة في الجلسة عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني الأذربيجاني رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يلقي كلمة في الجلسة عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني الأذربيجاني رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يلقي كلمة في الجلسة