عقد جلسة خاصة للمجلس الوطني الأذربيجاني
رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يلقي كلمة في الجلسة
AzerTAg.az
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٤٢]
باكو، 16 يونيو، أذرتاج
عقدت جلسة خاصة للمجلس الوطني الأذربيجاني 16 يونيو اليوم.
أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ألقى كلمة في الجلسة.
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