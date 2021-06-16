أذربيجان: تسجيل 27 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 162 مصاب

باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت إصابة 27 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 162 مصاب هذا المرض ولا تسجيل لاي وفاة شخص مصاب بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 335 ألف و291 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 329 ألف و38 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 4959 مريض منهم ويستمر علاج 1294 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و644 ألف و912 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7023 فحص طبي.