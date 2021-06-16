  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تصدير 58 ألف طن من القار النفطي في 5 أشهر

    ١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٥‎١]

    باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم تصدير 58.3 ألف طن من القار النفطي خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 11 مليون دولار امريكي.

     

    AZERTAG.AZ : تصدير 58 ألف طن من القار النفطي في 5 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٠٢]
    نقل 7 مليارات متر مكعب من الغاز عبر خطوط أنابيب الغاز الرئيسية
    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٣]
    تصدير الغاز الطبيعي بقيمة مليار دولار خلال 4 أشهر
    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٢]
    الكشف عن حجم وقيمة بعض المنتجات النفطية المصدرة من البلاد
    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٦:١٠]
    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 76.5 دولار
    تصدير 58 ألف طن من القار النفطي في 5 أشهر