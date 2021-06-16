باكو، 16 يونيو / حزيران، (أذرتاج) تم تصدير 58.3 ألف طن من القار النفطي خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 11 مليون دولار امريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير 58 ألف طن من القار النفطي في 5 أشهر

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