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    مناقشة مشاركة شركات إسرائيل في عطاءات الطاقة المتحددة

    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٥‎٨]

    باكو، 16 يونيو، أذرتاج

    استقبل وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف سفير إسرائيل في باكو جورج ديك.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الطاقة أن اللقاء ارتكز على مناقشة المزيد من تطوير آفاق التعاون في مجال الطاقة.

    وقيل إن أذربيجان بلد يكتسي بأهمية بالغة من اجل امن طاقة إسرائيل كلما كانت إسرائيل شريكا مهما بالنسبة لأذربيجان والجزء المهم من استيراد إسرائيل النفط من نصيب أذربيجان. وقدمت معلومات حول المشاريع المنفذة في مجال الطاقة في أذربيجان بما فيه في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني مع الإشارة إلى وجود إمكانات للتعاون مع شركات إسرائيلية تملك الخبرات المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وتم التشديد على أهمية ترويج شركات من إسرائيل أيضا على المشاركة في عطاءات الطاقة المتجددة المنظمة في البلد في المستقبل.

    وبحث الطرفان في اللقاء كذلك مسائل التبادل بالمعلومات والتجارب في المجالات ذات الصلة وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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