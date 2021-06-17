مناقشة العلاقات الثقافية بين أذربيجان وكرواتيا

باكو، 17 يونيو، أذرتاج

التقى وزير الثقافة الأذربيجاني أنار كريموف بسفير كرواتيا في باكو برانكو زيبيتش.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الوزير كريموف ابلغ في اللقاء أن علاقات الصداقة الموجودة بين أذربيجان وكرواتيا مهدت أرضية كبيرة لاقامة تعاون مثمر في كثير من المجالات بما فيه توسيع العلاقات في مجال الثقافة. وأشار الوزير إلى ضرورة تطوير العلاقات الثقافية مع كرواتيا مؤكدا على مساهمة الوثائق الموقع عليها بين البلدين في توسيع التعاون مساهمة كبيرة.

متناولا مسائل تخص بالمزيد من تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين ذكر الوزير كريموف أهمية الاستفادة من خبرة كرواتيا في إعادة بناء وإصلاح التراث الثقافي وفعاليات المكتبة والمتحف والعمل مع الشباب والتبادل الخبرات والتجارب في مختلف مجالات الثقافة عامة واكد أن البلد مهتم بتنظيم فعاليات مشتركة.

ورفع السفير برانكو زيبيتش الشكر للوزير على الاستقبال معبرا عن الارتياح من تطور العلاقات الثنائية وأشار إلى أهمية مثل هذه اللقاء بغية تنظيم اكثر كفاءة للفعاليات المشتركة في مجال الثقافة بين البلدين واعبر عن امله في مزيد من توسع العلاقات الثقافية.

كما بحث الجانبان في اللقاء آفاقا مستقبلية للفعاليات المشتركة في مجال الثقافة بين البلدين مع تبادل الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بصدد التعاون.