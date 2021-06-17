تنظيم جولة إعلامية لمحافظتي فضولي وجبرائيل المحررتين من الاحتلال الأرميني

فضولي المحررة، 17 يونيو، أذرتاج

نظمت جولة إعلامية لمحافظتي فضولي وجبرائيل المحررتين من الاحتلال الأرميني إلى مناطق تجرى فيها عمليات تطهير الألغام فيهما.

أفادت أذرتاج أن غرض الجولة الإعلامية هو التعرف على أعمال تطهير الألغام والذخائر غير المتفجرة المشتركة المقامة من قبل وحدات الهندسة والتحصين لجيش أذربيجان وخبراء المتفجرات القادمين من جمهورية تركيا الشقيقة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.