الكشف عن حجم وقيمة بعض المنتجات النفطية المصدرة من البلاد
AzerTAg.az
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٢]
باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
تم تصدير 13.2 الف طن من الكيروسين بقيمة 6.3 مليون دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال اشهر يناير – أبريل.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 340.9 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 145.5 مليون دولار و24.9 ألف طن من الغاز المسال بقيمة 5 ملايين دولار و119 الف طن من فحم الكوك النفطي بقيمة 7.1 مليون دولار هذه الفترة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٠٢]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٣]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٦:١٠]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٠٦]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٣٠]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٥٢]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٦:١٧]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٠٢]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٤٣]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٠٣]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٣]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [٢٣:٠٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٠٩]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٩]
١٢.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٢٠]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٤]
١٥.٠٦.٢٠٢١ [٠٨:١٢]
١٥.٠٦.٢٠٢١ [٠٨:٠٣]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٣١]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٥٣]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٥]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٢٧]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٢١]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٩]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٧]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٢٤]
١٥.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٣٩]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٠٠]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٣٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك