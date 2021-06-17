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    الكشف عن حجم وقيمة بعض المنتجات النفطية المصدرة من البلاد

    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٢]

    باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم تصدير 13.2 الف طن من الكيروسين بقيمة 6.3 مليون دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال اشهر يناير – أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 340.9 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 145.5 مليون دولار و24.9 ألف طن من الغاز المسال بقيمة 5 ملايين دولار و119 الف طن من فحم الكوك النفطي بقيمة 7.1 مليون دولار هذه الفترة.

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