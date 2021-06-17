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    تصدير الغاز الطبيعي بقيمة مليار دولار خلال 4 أشهر

    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٣]

    باكو، 17 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    بحسب شركة سوكار وشركة التشغيل الدولية الأذربيجانية، تم تصدير6 مليارات و516.1 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير إلى أبريل.

    وبلغت قيمة الغاز الطبيعي مليار و52.1 مليون دولار، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية.

    AZERTAG.AZ :تصدير الغاز الطبيعي بقيمة مليار دولار خلال 4 أشهر
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