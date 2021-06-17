رئيس الديوان الرئاسي الإيراني: لا مشكلة في العلاقات الثنائية بين الدولتين

طهران، 17 يونيو، أذرتاج

قال محمود واعظي إنه لا مشكلة في العلاقات الثنائية بين الدولتين بفضل الإرادة السياسية لرئيسي إيران وأذربيجان وعلاقاتنا متطورة في مختلف المجالات تطورا ناجحا.

أفادت أذرتاج عن واعظي رئيس الديوان الرئاسي الإيراني قوله في تصريح له لصحافة محلية إن علاقات التعاون تتعزز يوما لآخر وفي الوقت الحاضر تنفذ القطاعات العامة والخاصة للبلدين مشاريع اقتصادية مشتركة ويتوقع استكمالها بنجاح قريبا.

واستلفت واعظي إلى امتلاك كلا البلدين إمكانات كبيرة لاقامة علاقات تعاون أوسع ومن الواجب الاستفادة من ذلك.

وتناول رئيس الديوان الرئاسي الإيراني تحرير أراضي أذربيجان من الاحتلال قائلا إن إيران مستعدة للمشاركة في عملية إعادة بناء وتأهيل واعمار تلك الأراضي.

كتانوف مراسل أذرتاج.