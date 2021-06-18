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    حجم الكهرباء التي تصدرها أذربيجان إلى الدول المجاورة

    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:١٣]

    باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    بلغت صادرات الكهرباء في البلاد 569.9 ملايين كيلوواط / ساعة خلال 5 أشهر.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان الصادرات زادت بمقدار 47.7 مليون كيلوواط / ساعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تم تصدير 14.4 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء إلى إيران و12.7 مليون كيلوواط / ساعة إلى تركيا و39.4 مليون كيلوواط / ساعة إلى روسيا و503.4 مليون كيلوواط / ساعة إلى جورجيا.

    بلغت واردات الكهرباء 76.6 مليون كيلوواط / ساعة في الفترة من يناير إلى مايو. تم استيراد 14.4 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء من إيران و39.3 مليون كيلوواط / ساعة من روسيا و22.9 مليون كيلوواط / ساعة من جورجيا.

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