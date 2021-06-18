وزير التعليم: صندوق اقراض الطلبة لا ينطبق على الطلبة الاجانب

باكو، 18 يونيو، أذرتاج

قال أمين أمر الله يف إن صندوق إقراض الطلبة لا ينطبق على الطلبة الأجانب.

أفادت أذرتاج عن أمر الله يف وزير التعليم الأذربيجاني قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم بشأن إنشاء صندوق إقراض الطلبة للتعليم إن قروض الصندوق تقرض للمواطنين فقط قصد توسيع فرصه تعليمهم وتعلمهم.

يذكر أن الرئيس إلهام علييف وقع على مرسوم بشأن "عدد من التدابير الرامية الى إنشاء صندوق إقراض الطلبة للتعليم لدى وزارة التعليم الأذربيجانية وضمان فعالياته" بغية توفير وصول الاشخاص من الفئات منخفضة الدخل من الاهالي الى التعليم وتكوين فرص متساوية في التعلم وتوسيع دائرة احاطة التعليم في الجمهورية.