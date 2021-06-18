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    جورجيا تستورد من أذربيجان 503.4 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال 5 أشهر

    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٤٧]

    تبيليسي، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    استوردت جورجيا خلال العام الماضي 503.4 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية من أذربيجان خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المشغل التجاري لنظام جورجيا للطاقة الكهربائية أن هذا يزيد بنسبة 21 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020.

    AZERTAG.AZ :جورجيا تستورد من أذربيجان 503.4 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال 5 أشهر
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