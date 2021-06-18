جورجيا تستورد من أذربيجان 503.4 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال 5 أشهر
AzerTAg.az
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
تبيليسي، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
استوردت جورجيا خلال العام الماضي 503.4 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية من أذربيجان خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المشغل التجاري لنظام جورجيا للطاقة الكهربائية أن هذا يزيد بنسبة 21 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٣]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٥٨]
١٥.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
١٢.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٤٥]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٠٠]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٣٦]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٢٩]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٢٣]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٣]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٩]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٤]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٥]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [٢٣:٠٠]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٠٩]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٩]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٤]
١٥.٠٦.٢٠٢١ [٠٨:١٢]
١٥.٠٦.٢٠٢١ [٠٨:٠٣]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٣١]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٥٣]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٥]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٢٧]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٢١]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١٠]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٩]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٧]
١٦.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٢٤]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٩]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٥٥]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك