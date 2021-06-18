جورجيا تستورد من أذربيجان 503.4 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال 5 أشهر

تبيليسي، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

استوردت جورجيا خلال العام الماضي 503.4 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية من أذربيجان خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المشغل التجاري لنظام جورجيا للطاقة الكهربائية أن هذا يزيد بنسبة 21 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020.