إنتاج 9.7 مليار كيلوواط ساعة من الطاقة الكهربائية في أذربيجان خلال العام الجاري

باكو، 18 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

بلغ إنتاج الكهرباء من قبل شركة "أذرإنيرجي" 9 مليارات و790.7 مليون كيلوواط / ساعة خلال الربع الاول (9 مليارات و208.5 مليون كيلوواط / ساعة في محطات الطاقة الحرارية و582.2 مليون كيلوواط / ساعة في محطات الطاقة الكهرومائية).

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان إنتاج الكهرباء من قبل دائرة الطاقة الحكومية لجمهورية ناخجيوان ذاتية الحكم في الفترة ما بين يناير ومايو 161.4 مليون كيلوواط ساعة (73.8 مليون كيلوواط ساعة في محطات الطاقة الحرارية و69.1 مليون كيلوواط ساعة في محطات الطاقة الكهرومائية و18.5 مليون كيلوواط ساعة في المحطات الشمسية) و947.6 مليون كيلوواط ساعة في محطات الكهرباء المستقلة.

تم انتاج 28.3 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء في محطات طاقة الرياح.