تلميذة أذربيجانية تفوز بالمركز الأول في مهرجان الرسم الدولي
AzerTAg.az
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٥٦]
باكو، 19 يونيو (أذرتاج)
أقيم في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية مهرجان الرسم الدولي "الأيام الكلاسيكية 2021". نظم المهرجان من قبل متحف ارميتاج الحكومي في 3 فئات عمرية (3-8، 9-12، 13-16) وعبر الاتصال المرئي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان عضوة حلقة "الرسامين الشباب" لمركز تنمية الأطفال والشباب رقم 2 زهراء عينييفا حصلت على المركز الأول برسمها "رياضة العدو كرمز السلام والتنافس في اليونان القديمة".
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