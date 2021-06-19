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    علم وتعليم


    تلميذة أذربيجانية تفوز بالمركز الأول في مهرجان الرسم الدولي

    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٥‎٦]

    باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

    أقيم في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية مهرجان الرسم الدولي "الأيام الكلاسيكية 2021". نظم المهرجان من قبل متحف ارميتاج الحكومي في 3 فئات عمرية (3-8، 9-12، 13-16) وعبر الاتصال المرئي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان عضوة حلقة "الرسامين الشباب" لمركز تنمية الأطفال والشباب رقم 2 زهراء عينييفا حصلت على المركز الأول برسمها "رياضة العدو كرمز السلام والتنافس في اليونان القديمة".

     

    AZERTAG.AZ :تلميذة أذربيجانية تفوز بالمركز الأول في مهرجان الرسم الدولي
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