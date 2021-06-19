تلميذة أذربيجانية تفوز بالمركز الأول في مهرجان الرسم الدولي

باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

أقيم في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية مهرجان الرسم الدولي "الأيام الكلاسيكية 2021". نظم المهرجان من قبل متحف ارميتاج الحكومي في 3 فئات عمرية (3-8، 9-12، 13-16) وعبر الاتصال المرئي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان عضوة حلقة "الرسامين الشباب" لمركز تنمية الأطفال والشباب رقم 2 زهراء عينييفا حصلت على المركز الأول برسمها "رياضة العدو كرمز السلام والتنافس في اليونان القديمة".