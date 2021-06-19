استئناف الرحلة الجوية المباشرة بين روسيا وتركيا

باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

قررت روسيا في استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع تركيا.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا قوليكوفا.

أضافت ان روسيا ستستأنف الرحلات الجوية مع تركيا ابتداء من 22 يونيو. الى جانب ذلك، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي زيادة عدد الرحلات الجوية الى أذربيجان والنمسا واليونان وقطر والأردن وغيرها من البلدان، استئناف الرحلات الجوية المباشرة الى الولايات المتحدة الامريكية وبلجيكا وإيطاليا وبلغاريا وايرلندا ابتداء من 28 يونيو.

اكدت ان فريق التفتيش المكون من خبراء روسيا انهى زيارته الى تركيا مشيرة الى ان الجانب التركي اعد إرشادا حول الخدمة في ظروف الجائحة.