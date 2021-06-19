  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    استئناف الرحلة الجوية المباشرة بين روسيا وتركيا

    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١١:٥‎٣]

    باكو، 19 يونيو (أذرتاج)

    قررت روسيا في استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع تركيا.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا قوليكوفا.

    أضافت ان روسيا ستستأنف الرحلات الجوية مع تركيا ابتداء من 22 يونيو. الى جانب ذلك، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي زيادة عدد الرحلات الجوية الى أذربيجان والنمسا واليونان وقطر والأردن وغيرها من البلدان، استئناف الرحلات الجوية المباشرة الى الولايات المتحدة الامريكية وبلجيكا وإيطاليا وبلغاريا وايرلندا ابتداء من 28 يونيو.

    اكدت ان فريق التفتيش المكون من خبراء روسيا انهى زيارته الى تركيا مشيرة الى ان الجانب التركي اعد إرشادا حول الخدمة في ظروف الجائحة.

    AZERTAG.AZ : استئناف الرحلة الجوية المباشرة بين روسيا وتركيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٤٥‎]
    ترميم أحد أقدم نسخ المصحف في أوزبكستان
    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٣٨]
    صوت الحكمة بـ"التعاون الإسلامي" يدعو المشرعين الأوربيين لعدم الخضوع لهواجس الإسلاموفوبيا عند صناعة قوانين الإرهاب
    ١٧.٠٦.٢٠٢١ [١٢:١٠]
    "المراقب العراقي": لماذا اختيرت “شوشا” عاصمة للثقافة في أذربيجان
    ١٦.٠٦.٢٠٢١ [٢١:١٧]
    اجتماع بين جوزيف بايدن وفلاديمير بوتين في جنيف
    استئناف الرحلة الجوية المباشرة بين روسيا وتركيا