باكو، 19 يونيو (أذرتاج) درس في مؤسسات التعليم العالي والمتوسط في جمهورية أذربيجان حوالي 6500 طالب أجنبي وعديم الجنسية من 89 بلدا خلال السنة الدراسية 2020-2021. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان الطلاب من تركيا وإيران وجورجيا وروسيا والعراق ونيجيريا وتركمانستان والهند وباكستان وغيرها من البلدان.

AZERTAG.AZ : نحو 6500 طالب أجنبي درسوا في أذربيجان في السنة الدراسية 2020-2021

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