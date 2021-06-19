نحو 6500 طالب أجنبي درسوا في أذربيجان في السنة الدراسية 2020-2021
AzerTAg.az
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٢:١٨]
باكو، 19 يونيو (أذرتاج)
درس في مؤسسات التعليم العالي والمتوسط في جمهورية أذربيجان حوالي 6500 طالب أجنبي وعديم الجنسية من 89 بلدا خلال السنة الدراسية 2020-2021.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان الطلاب من تركيا وإيران وجورجيا وروسيا والعراق ونيجيريا وتركمانستان والهند وباكستان وغيرها من البلدان.
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