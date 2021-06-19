أذربيجان: تطعيم 40 ألفا و709 شخص بلقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 40 ألفا و709 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 19 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 22 ألفا و837 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و17 ألفا و872 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و956 ألف و663 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و931 ألف و642 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و25 ألفا و21 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.