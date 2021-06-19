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    إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران

    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [٢٢:٥‎٢]

    طهران، 19 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    اعلن مقر الانتخابات الإيرانية انتخاب ابراهيم رئيسي رئيسا جديدا للبلاد بعد أن حصد 17 مليونا و600 ألف صوت بنسبة 62 بالمئة من أصوات الناخبين.

    افادت وكالة اذرتاج ان حسن روحاني هنأ الرئيس الحديث إبراهيم رئيسي وتمنى له التوفيق. وتستمر عملية فرز الأصوات.

    AZERTAG.AZ :إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران
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