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    تعزيز التعاون في الإعلام والدبلوماسية الاجتماعية في اطار المنصة الإعلامية الأذربيجانية التركية

    ٢٠.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 20 يونيو (أذرتاج)

    سيعزز الطرفان تعزيزا التعاون في مجالات الإعلام والاتصال والدبلوماسية الاجتماعية بين الهيئات المعنية للبلدين نظرا لإمكانيات المنصة الإعلامية الأذربيجانية التركية بناء على "مذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي في مجال الاعلام بين جمهورية أذربيجان وجمهورية تركيا" الموقعة بتاريخ 10 ديسمبر عام 2020، وسيقومان بالمشاورات المكثفة والتبادلات المستمرة في مجال الإعلام بين وزارتي الخارجية في هذا الإطار.

    يروج الطرفان تعزيز التعاون بين البرلمانين وزيادة النشاط المتبادل في هذا المجال.

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