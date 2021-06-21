مناقشة إمكانات تعاون مستقبلية في مجال الطاقة بين أذربيجان وقطر

باكو، 21 يونيو، أذرتاج

استقبل وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف سفير دولة قطر في باكو فيصل بن عبد الله الحنزاب.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن اللقاء ارتكز على مناقشة آفاق تنمية العلاقات الثنائية في مجال الطاقة وإمكانات تعاون مستقبلية.

ونقل السفير تهانيه مناسبة استكمال مشروع ممر الجنوب للغاز وبدء نقل غاز أذربيجان الطبيعي إلى أوروبا مؤكدا على إسهام لهذا المشروع في توفير أمن طاقة أوروبا.

وأشير في اللقاء إلى دور مهم للغاز الطبيعي باعتباره وقود انتقالي نظرا لقلة الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون في الجو في عملية انتقال الطاقة. وبحث الجانبان إمكانات تعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بين البلدين. وقدمت معلمات حول الأعمال المنفذة في تحسين القاعدة التشريعية في بلدنا في كلا المجالين. وتم التشديد على أهمية اتخاذ خطوات رامية إلى جلب الاستثمار الخاص ومن ضمنه الأجنبي إلى تنمية قطاع الطاقة وترويج شركات من قطر على المشاركة في العطاءات التي سوف تنظم في بلدنا في مجال الطاقة المتجددة في المستقبل.

كما ناقش الطرفان عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.