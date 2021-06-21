أذربيجان: تسجيل 28 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 49 مصابا

باكو، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت إصابة 28 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 49 مصابا هذا المرض وتوفي شخص مصاب بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 335 ألف و521 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 329 ألف و599 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 4963 مريض منهم ويستمر علاج 959 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و680 ألف و977 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 5115 فحص طبي.