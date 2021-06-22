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    بدء زيارة المفوض السامي لتحالف الحضارات للأمم المتحدة لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني

    ٢٢.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٤٨]

    فضولي، 22 يونيو، أذرتاج

    انطلقت زيارة يقوم بها المفوض السامي لتحالف الحضارات لمنظمة الأمم المتحدة ميغيل أنغيل موراتينوس 22 يونيو اليوم لمحافظة فضولي المحررة من احتلال أرمينيا.

    أفادت أذرتاج أن غرض الزيارة هو التعرف ميدانيا على نتائج الوحشية والبربرية واسعة النطاق وتدمير التراث الأذربيجاني التاريخي والثقافي والديني تدميرا خلال فترة احتلال اراضي أذربيجان من قبل قوات أرمينيا الاحتلالية.

    ويرافق المفوض السامي لتحالف الحضارات للأمم المتحدة في الزيارة وزير الثقافة الأذربيجاني أنار كريموف.

    وقد تفقد مشاركون في زيارة تعريفية اثار البربرية الأرمينية المرتكبة ازاء المسجد والمقبرة في قريتي قراخان بيكلي ومردينلي بالمحافظة وشاهدوا الاحوال الوخيمة بأعينهم.

    وتستمر الزيارة.

     

     

    AZERTAG.AZ :بدء زيارة المفوض السامي لتحالف الحضارات للأمم المتحدة لمحافظة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني
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