الممثل الأممي السامي يتعرف ميدانيا على الوحشية الارمينية في محافظة فضولي المحررة من الاحتلال

باكو، 22 يونيو (أذرتاج)

شاهد الممثل السامي لتحالف الحضارات لدى منظمة الأمم المتحدة ميكيل آنجيل موراتينوس الذي يزور فضولي في 22 يونيو آثار الهمجية الارمينية في مسجد ومقابر في قريتي قاراخانبايلي وميردينلي في محافظة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني.

زار الممثل الأممي السامي أطلال مبنى رئيس تحرير "آراز" في مدينة فضولي، والصرح الثقافي وتمثال محمد فضولي ومسجد أنشئ في عام 1879. كل هذه المباني دمرت بالكامل من قبل القوات المسلحة لأرمينيا.

ان الهدف من الزيارة هو التعرف ميدانيا على آثار البربرية التي قامت بها القوات المسلحة لأرمينيا اثناء احتلال أراضي أذربيجان وعواقب محو التراث الثقافي التاريخي والديني لأذربيجان. رافق الممثل الاممي السامي في هذه الزيارة وزير الثقافة الاذربيجاني آنار كريموف.