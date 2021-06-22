حجم الناتج المحلي الاجمالي في نخجوان يزيد عن مليار و24 مليونا و906 ألف مانات

نخجوان، 22 يونيو، أذرتاج

بلغت قيمة الناتج المحلي الاجمالي في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي خلال فترة يناير – مايو عام 2021م مليارا و24 مليونا و906 الف و300 مانات وذلك اكثر بنسبة 4ر0 في المائة قياسا الى الفترة ذاتها من عام 2020م.

قالت هيأة الاحصاء النخجوانية في بيان إن حجم الناتج المحلي الاجمالي لكل فرد ارتفع بنسبة 3ر1 في المائة قياسا الى الفترة عينها من عام 2020م ليصل الى 9ر2218 مانات.