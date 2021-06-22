باكو، 22 يونيو، أذرتاج وقع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 22 يونيو اليوم على مرسوم ينص على تأسيس غدارة محمية مدينة شوشا الحكومية. أفادت أذرتاج أن المرسوم الرئاسي يكلف المندوب الخاص للرئيس الأذربيجاني برصد فعاليات "إدارة محمية مدينة شوشا الحكومية" الشخص الاعتباري العام.

AZERTAG.AZ : تأسيس إدارة محمية مدينة شوشا

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