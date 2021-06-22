تخصيص 24.5 مليون مانات للتموين بالكهرباء لحرس حدود الدولة في كلبجار
AzerTAg.az
٢٢.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
باكو، 22 يونيو (أذرتاج)
بناء على مرسوم رئاسي، تم تخصيص 24 مليون و500 ألف مانات الى مؤسسة "أذر إيشيق" للطاقة الكهربائية للتموين بالكهرباء لحرس حدود الدولة في كلبجار.
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