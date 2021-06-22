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    تخصيص 24.5 مليون مانات للتموين بالكهرباء لحرس حدود الدولة في كلبجار

    ٢٢.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٨]

    باكو، 22 يونيو (أذرتاج)

    بناء على مرسوم رئاسي، تم تخصيص 24 مليون و500 ألف مانات الى مؤسسة "أذر إيشيق" للطاقة الكهربائية للتموين بالكهرباء لحرس حدود الدولة في كلبجار.

    AZERTAG.AZ : تخصيص 24.5 مليون مانات للتموين بالكهرباء لحرس حدود الدولة في كلبجار
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