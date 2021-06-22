باكو، 22 يونيو (أذرتاج) بناء على مرسوم رئاسي، تم تخصيص 24 مليون و500 ألف مانات الى مؤسسة "أذر إيشيق" للطاقة الكهربائية للتموين بالكهرباء لحرس حدود الدولة في كلبجار.

AZERTAG.AZ : تخصيص 24.5 مليون مانات للتموين بالكهرباء لحرس حدود الدولة في كلبجار

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده