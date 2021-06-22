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    أقاليم


    المفوض السامي الاممي لتحالف الحضارات: تدمير المساجد والمباني المسرحية من قبل الارمن ترك لدينا انطباعات ثقيلة جدا

    ٢٢.٠٦.٢٠٢١ [٢٠:٥‎٩]

    أغدام المحررة، 22 يونيو، أذرتاج

    قال ميغيل أنغيل موراتينوس إننا أتينا اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال لمشاهدة الاوضاع بأعيننا وتدمير المساجد والمباني المسرحية والفندقية الواقعة في هذه الأماكن من قبل الارمن يحزننا كثيرا وترك انطباعات ثقيلة للغاية عند كل واحد منا.

    أفادت أذرتاج عن موراتينوس المفوض السامي لتحالف الحضارات لمنظمة الامم المتحدة قوله في تصريح له لصحفيين على هامش زيارة قام بها اليوم مع الوفد المرافق له لمحافظة أغدام المحررة من احتلال أرمينيا إننا نفكر في المستقبل ونأمل في اعادة بناء وإعمار هذه الاراضي الأذربيجانية الغنية بالآثار التاريخية والجميلة لتعود الحياة الى هذه المناطق. وإنني أكيد من أن فريق الخبراء المجربين لدى اليونسكو لن يبخل من جهد إلا وسيبذلها في عمل اعادة بناء واصلاح المسجد التاريخي احد نماذج الهندسة المعمارية الجميلة الواقع هنا.

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