النائب: سلطة أرمينيا اذا اتخذت موقفا بناء في الحقبة المقبلة تمكنت من الاستفادة من فرص جديدة

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

قالت كونول نور الله يفا إن هزيمة تحالف كوجاريان وساركيسيان في الانتخابات البرلمانية المنظمة في أرمينيا دلت على أن الشعب الأرميني يقبل المنظر الجيوسياسي الجديد المتكون عقب حرب الـ44 يوما ونتائج الحرب. ولا احد ينوي قبول افكار الانتقامليين من جديد ولا يعبأ احد في أرمينيا الآن بـ"جماعة قراباغ" عديمة قراباغ. كما اظهرت نتائج هذه الانتخابات أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قد قضى على روبرت كوجاريان وسيرج ساركيسيان ليس في ميدان الحرب فقط بل ولكن في الميدان السياسي ايضا. كما قال قائدنا الاعلى المظفر إننا تغلبنا على قاتلي الشعب الأذربيجاني ومجرمي خوجالي المتزعمين من قبل كوجاريان وساركيسيان.

أفادت أذرتاج عن نور الله يفا نائبة المجلس الوطني قولها إن نتائج الانتخابات تشير كذلك الى تضجر الشعب الأرميني من الحرب وقد كانت هزيمة ابريل عام 2016م قد انهت نظام ساركيسيان وهزيمة العام الماضي قضت على آمال عودة الانتقاميين الى السلطة.

واضافت النائبة أن سياسة الاحتلال المستمرة 30 سنة قد جردت أرمينيا مع توليد مشاكل اجتماعية اقتصادية خطيرة. كما أن أرمينيا ظلت بمنأى عن عمليات التنمية والمشاريع العالمية المنفذة في المنطقة نتيجة لسياسة التجريد التي انتهجتها أذربيجان واصبح هذا البلد متعمدا على التبرعات الأجنبية. وفي نهاية المطاف قام المجتمع الأرميني لإرسال النظام العسكري الأرميني الى رفوف الارشيف موضحة أن أذربيجان بخلاف ذلك قد زادت من نفوذها السياسي وقدراتها العسكرية خلال كل هذه السنوات لتحدد تحديدا صحيحا اهدافها الاستراتيجية وتشكل آليات ضرورية ترمي الى التوصل الى الأهداف المنوطة ما ضمن لها اسعادة سلامة اراضيها حيث أن أذربيجان تحولت الى دولة قوية ومركز سياسي واقتصادي وانساني للمنطقة بفضل السياسة المستقلة والمعتمدة على المصالح القومية التي انتهجها وما يزال الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف.

ولفت في ختام قولها الى أن الدبلوماسية الفاعلة التي مارستها أذربيجان أتاحت لها فرصة تبليغ الحقائق حول النزاع الأرميني الأذربيجاني عبر العالم كله وفضح أكاذيب أرمينيا الامر الذي ادى على مر الزمان الى فقدان أرمينيا ميزاتها التي كانت قد احرزتها سابقا في الفضاء الإعلامي والمجال الدبلوماسي على الصعيد الدولي مؤكدة على أن الحقائق المتكونة حديثا في المنطقة فرصة نهائية بالنسبة لأرمينيا واذا اتخذت سلطة أرمينيا موقفا بناء في الفترة المقبلة يمكن لها أن تستفيد من فرص جديدة طبعا.