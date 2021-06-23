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    ميغيل أنجيل موراتينوس: خلال زيارتي إلى أغدام شاهدت شيئا لم أره في حياتي السياسية والمهنية

    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٧:١٣]

    باكو ، 23 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    شاهدت شيئا لم أره في حياتي السياسية والمهنية خلال زيارتي إلى أغدام. لا شيء، لقد دُمر بالكامل. يحزن الانسان ، كيف يمكن مشاهدة مثل هذا الوضع في القرن الحادي والعشرين؟

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل أنجيل موراتينوس خلال اللقاء مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

    قال الممثل السامي: "اعتقد ان زيارتي الى اغدام تمت بشكل جيد لأن مبعوثكم الخاص بيّن لي خطة للمستقبل. هذه رؤية عظيمة يا سيد الرئيس. تعطي الفرصة لرؤية الطرق والناس المشغولين والديناميكيات شعورا كبيرا بالفخر".

    أكد ميغيل أنجيل موراتينوس أن أذربيجان تتطور دائما وستستمر في النمو: "أنا دائما أعتبر نفسي صديقا لأذربيجان. أشعر بالفخر لوجودي هنا معكم هذه المرة وافتخر محاولتي دعم جهودكم ووزارتي الخارجية والثقافة في مهمتي الجديدة بصفتي الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة".

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