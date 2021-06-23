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    ثقافة


    "السلام من أجل الثقافة" حملة نداء الي اليونسكو

    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٩:١٩]

    باكو ، 23 يونيو ، أذرتاج

    لقد وجهنا نداءً إلى اليونسكو بشأن الحملة العالمية "السلام من أجل الثقافة" ونأمل أن نحصل على رد إيجابي.

    وفق ما افادت به وكالة أذرتاج، فإن البيان قد صدر من وزير الثقافة أنار كريموف.

    وقد قال الوزير مشددًا " إنه لمن الضروري أن يتم دعم المشروع من قبل الدول الشريكة. ونحن نأمل أن يحظى المشروع العالمي بالدعم اللازم."

    AZERTAG.AZ :"السلام من أجل الثقافة" حملة نداء الي اليونسكو
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    "السلام من أجل الثقافة" حملة نداء الي اليونسكو