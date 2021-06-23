مشاركة ممثلي أكثر من 180 دولة أجنبية في الفعاليات التي جرت في إطار "عملية باكو"

باكو ، 23 يونيو ، أذرتاج

أطلق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مبادرة "عملية باكو" في عام 2008. أظهرت هذه العملية استمرار مبادرة المنتدى العالمي للحوار بين الثقافات، التي أطلقت في عام 2010 في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلتزامها بأفكارها الأساسية.

وفق ما افادت به وكالة أذرتاج، فإن البيان قد صدر من وزير الثقافة أنار كريموف.

وأشار وزير الثقافة إلى أن أكثر من 180 دولة قد انضمت إلى الفعاليات التي نُفذت في إطار "عملية باكو" ، وقال: “لقد شارك في المنتدى العالمي الخامس للحوار بين الثقافات، حيث حضر أكثر من 10 آلاف شخص الى هذه المنتديات. وغطت المنتديات العديد من المجالات، وحتى ممثلو الأعمال شاركوا في المنتديات التي نظمت في إطار عملية باكو.