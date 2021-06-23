نائب رئيس الوزراء: سنوفر امدادات المياه ذات الجودة في جميع الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني نبني اولا مدينة أغدام وتتسع نحو 100 الف ساكن

أغدام المحررة، 23 يونيو، أذرتاج

قال شاهن مصطفايف إن الناس يسكنون قريبا في الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وتوضع خطط بشأن ذلك.

أفادت أذرتاج عن مصطفايف نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة المؤسسة بغية ضمان كفاءة الاستفادة من احتياطيات المياه وتحسين ادارة مرافق المياه وتنسيق الفعاليات في هذا المجال قوله لصحفيين على هامش اجتماع منعقد بشأن تقييم احتياطيات المياه في الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني من محافظة أغدام إن خطة مدينة أغدام الرئيسية مبرمة من قبل الرئيس مضيفا أن عدد سكان مدينة اغدام يكون نحو 100 الف نسمة طبعا يجب توفير امدادات المياه للشرب في مدينة اغدام ايضا. ونخطط عامة توفير امدادات المياه ذات الجودة في جميع الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني ونبني اولا مدينة أغدام وقد انطلقت اعمال الانشاء في مبنى مدرسية متوسطة وغيرها من البنايات ونحن بوجهنا لجنة مشتغلة بمسائل المياه نسعى الى اجراء هذه الاعمال بالتوازي وبالتنسيق كي نتمكن من توفير البنية التحتية كلما يستوطن الاهالي وبالجودة العالية سواء البنى التحتية الخاصة بالطرق البرية والنقل والطاقة الكهربائية والمسائل الاجتماعية وكذلك امداد المياه. وقد اوضح الرئيس إلهام علييف أن الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني سوف تصبح احدى اجمل المناطق ليس في أذربيجان فقط بل وفي العالم ايضا. ونبذل كل ما في وسعنا من اجل ذلك بقيادة الرئيس.