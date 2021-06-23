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    نائب رئيس الوزراء: فريق العمل الثلاثي سيواصل فعالياته بعد تشكل حكومة جديدة في أرمينيا – فيديو

    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [٢٢:١٣]

    أغدام المحررة، 23 يونيو، أذرتاج

    قال شاهن مصطفايف إن فريق العمل الثلاثي أسس على اساس البيان الثلاثي الموقع عليه 11 يناير عام 2021م من قبل الرئيس الأذربيجاني والرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني وله نشاط مثمر بما فيه الكفاية.

    أفادت أذرتاج عن مصطفايف نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة المؤسسة بغية ضمان كفاءة الاستفادة من احتياطيات المياه وتحسين ادارة مرافق المياه وتنسيق الفعاليات في هذا المجال قوله لصحفيين على هامش اجتماع منعقد بشأن تقييم احتياطيات المياه في الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني من محافظة أغدام إن أرمينيا نظمت الانتخابات وحكومة جديدة قيد التشكيل هناك فأعتبر أن فعاليات فريق العمل الثلاثي ستتواصل بعد تشكل حكومة جديدة.

    https://video.azertag.az/files/video/2021/2/16244544783697917738.mp4

    واضاف نائب رئيس الوزراء أن اللقاءات المنعقدة الى الحين شهدت موقفا بناء بما فيه الكفاية.

    AZERTAG.AZ :نائب رئيس الوزراء: فريق العمل الثلاثي سيواصل فعالياته بعد تشكل حكومة جديدة في أرمينيا – فيديو
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    نائب رئيس الوزراء: فريق العمل الثلاثي سيواصل فعالياته بعد تشكل حكومة جديدة في أرمينيا – فيديو