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    اقتصاد


    اللجنة الحكومية الأذربيجانية الإماراتية المشتركة ستعقد اجتماعها قريبا

    ٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٠٢]

    باكو، 24 يونيو (اذرتاج)

    في لقاء جرى بين وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف ووزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري والوفد الاماراتي الذي يزور أذربيجان. أشار الطرفان الى ان العلاقات بين أذربيجان والامارات العربية المتحدة في مستوى رفيع وتعتمد على مبادئ الصداقة والاحترام المتبادل.

    قال وزير الاقتصاد ان بين البلدين تعاونا ناجحا في المجال الاقتصادي مشيرا الى ان التبادل التجاري من أولويات التعاون مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري زاد بنسبة 41 في المائة بينما شهد حجم التصدير ارتفاعا بنسبة 40 في المائة. قيل ان عددا من الآليات تطبق لتطوير التعاون في مجال التجارة والاستثمارات بين البلدين. يعمل ممثل تجاري لاذربيجان في الامارات العربية المتحدة وبيت التجارة الاذربيجاني في دبي. أذربيجان من المشاركين النشطين في ملتقيات الاستثمارات المنعقدة في دولة الامارات العربية المتحدة.

    اشير في اللقاء الى الدور المثمر للجنة الحكومية الأذربيجانية الإماراتية المشتركة في تطوير الشراكة الاقتصادية وتم التوصل الى اتفاق حول انعقاد اجتماع للجنة في وقت قريب.

    تحدث جباروف عن إمكانيات التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والنقل والترانزيت والطاقة البديلة والاعمال الصغيرة والمتوسطة والزراعة والسياحة وغيرها. ودعا المستثمرين الاماراتيين الى الاستفادة من بيئة الاعمال والاستثمارات الملائمة في أذربيجان واستثمار مناطق صناعية هنا.

    قيل ان انضمام كلا البلدين الى شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة يفتح آفاقا جديدة للتعاون في هذا المجال.

    من جانبه اعرب الوزير الاماراتي عن ارتياحه من زيارته الى أذربيجان مؤكدا ان بين البلدين شراكة ناجحة في العديد من المجالات. وتحدث عن إمكانيات توسيع العلاقات الاقتصادية التجارية وناقش الطرفان في اللقاء اتجاهات تطوير العلاقات الاقتصادية أيضا.

    AZERTAG.AZ :اللجنة الحكومية الأذربيجانية الإماراتية المشتركة ستعقد اجتماعها قريبا
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