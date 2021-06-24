ارتفاع صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة

باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قال لجنة الجمارك الحكومية إن صادرات أذربيجان إلى بلاد رابطة الدول المستقلة خلال العام السابق بلغت 659 مليون و191 ألف دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الموردة إلى أذربيجان من بلاد رابطة الدول المستقلة تصل إلى 79 مليونا و157 ألف دولار.