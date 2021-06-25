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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٤٢]

    باكو، 25 يونيو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 يونيو حزيران اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178

    أورو EUR 1 2.0296

    دولار أسترالي AUD 1 1.2904

    روبل بلاروس BYN 1 0.6719

    ريال برازيلي BRL 1 0.3459

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1199

    كرون دنماركي DKK 1 0.2729

    لاري جورجي GEL 1 0.5404

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219

    دولار كندا CAD 1 1.3805

    دينار الكويت KWD 1 5.6476

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4086

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0855

    جنيه مصري EGP 1 0.1084

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0944

    كرون النرويج NOK 1 0.2002

    زلوتي بولندا PLN 1 0.449

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0235

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4291

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2666

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503

    دولار تايوان TWD 1 0.0609

    ليرة تركيا TRY 1 0.1953

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0617

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2025

    كرون التشيك CZK 1 0.0798

    يوان الصين CNY 1 0.263

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3669

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5245

    كرون السويد SEK 1 0.2006

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8528

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1506

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.5339

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2314

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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