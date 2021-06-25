البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 25 يونيو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 يونيو حزيران اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178
أورو EUR 1 2.0296
دولار أسترالي AUD 1 1.2904
روبل بلاروس BYN 1 0.6719
ريال برازيلي BRL 1 0.3459
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1199
كرون دنماركي DKK 1 0.2729
لاري جورجي GEL 1 0.5404
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219
دولار كندا CAD 1 1.3805
دينار الكويت KWD 1 5.6476
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4086
بيسو المكسيك MXN 1 0.0855
جنيه مصري EGP 1 0.1084
لاي مولدوفا MDL 1 0.0944
كرون النرويج NOK 1 0.2002
زلوتي بولندا PLN 1 0.449
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0235
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4291
دولار سنغافورة SGD 1 1.2666
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503
دولار تايوان TWD 1 0.0609
ليرة تركيا TRY 1 0.1953
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0617
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2025
كرون التشيك CZK 1 0.0798
يوان الصين CNY 1 0.263
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3669
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5245
كرون السويد SEK 1 0.2006
فرنك سويسرا CHF 1 1.8528
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1506
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.5339
بيسو تشيلي CLP 100 0.2314
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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