باكو، 25 يونيو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 يونيو حزيران اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178 أورو EUR 1 2.0296 دولار أسترالي AUD 1 1.2904 روبل بلاروس BYN 1 0.6719 ريال برازيلي BRL 1 0.3459 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1199 كرون دنماركي DKK 1 0.2729 لاري جورجي GEL 1 0.5404 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219 دولار كندا CAD 1 1.3805 دينار الكويت KWD 1 5.6476 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4086 بيسو المكسيك MXN 1 0.0855 جنيه مصري EGP 1 0.1084 لاي مولدوفا MDL 1 0.0944 كرون النرويج NOK 1 0.2002 زلوتي بولندا PLN 1 0.449 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0235 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4291 دولار سنغافورة SGD 1 1.2666 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503 دولار تايوان TWD 1 0.0609 ليرة تركيا TRY 1 0.1953 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0617 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2025 كرون التشيك CZK 1 0.0798 يوان الصين CNY 1 0.263 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3669 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5245 كرون السويد SEK 1 0.2006 فرنك سويسرا CHF 1 1.8528 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1506 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.5339 بيسو تشيلي CLP 100 0.2314 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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