ارتفاع تكرير النفط في البلاد

باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

ارتفع تكرير النفط في أذربيجان.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة الاذربيجانية انه تم تكرير 2.7 مليون من النفط في البلاد خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

وكان تكرير النفط أقل بمقدار 132.8 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.