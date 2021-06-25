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    اقتصاد


    ارتفاع تكرير النفط في البلاد

    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٠٦]

    باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ارتفع تكرير النفط في أذربيجان.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة الاذربيجانية انه تم تكرير 2.7 مليون من النفط في البلاد خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

    وكان تكرير النفط أقل بمقدار 132.8 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع تكرير النفط في البلاد
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