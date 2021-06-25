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    أذربيجان: تسجيل 65 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 89 مصاب

    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٢١]

    باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 65 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 89 مصاب هذا المرض وتوفي شخصان مصابان بالفيروس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 335 ألف و741 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 329 ألف و959 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4967 مريض منهم ويستمر علاج 815 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و713 ألف و779 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7728 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 65 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 89 مصاب
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