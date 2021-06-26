الرئيس: وقد سبق أن قلتُ مرارا إننا سنستعيد سلامة أراضينا مهما كان الثمن

باكو، 26 يونيو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف اننا قد منحنا أرمينيا بفرصة وقد كانت مشاركتنا في المباحثات اكبر تنازلنا. وما كان لأي تنازل أن يدور الحديث عنه في قضية وحدة الاراضي وهذا الموقف واضح معلوم. وقد أبلغت الشعبَ الاذربيجاني ذلك مرارا أن سلامة اراضي أذربيجان ليست بموضوع المباحثات ولن تكون. قراباغ الجبلي أرض أذربيجان ويجب أن نعيد بالكامل سلامة أراضينا وكان هذا الموقف مدعوما تماما من جانب الشعب.

أفادت أذرتاج عن الرئيس القائد الاعلى المظفر إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها خلال اجتماع جمعه بمجموعة من قادة وأفراد جيش أذربيجان في قصر جوليستان في باكو بمناسبة يوم القوات المسلحة 26 يونيو اليوم إن هذا ما كان له أن يكون له خيار غيره حيث كانت مشاركتنا في المباحثات تمنح أرمينيا بفرصة أن تجد هذه القضية حلا لها دون اراقة الدماء. غير أن أرمينيا على الارجح كانت تؤول ذلك تأويلا آخر ولعلها كانت تحسب اننا من المترددين ولعلها كانت من المعتبرين أننا لا نعيد وحدة أراضينا ولعلها كانت تظن اننا يمكن لنا أن نقبل هذه الاوضاع ونسلمها. والحال أنني قد قلتُ مرارا اننا لن نقبل هذه الاوضاع أبدا ولنعيدنّ سلامة اراضينا مهما كان الثمن.