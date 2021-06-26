قائد جهاز الحماية الحريق حول تزايد عدد الحرائق على نطاق الجمهورية ويزيد عن 5500 حادث هذا العام

أغدام، 26 يونيو، أذرتاج

قال فضولي أسدوف قائد جهاز الحماية من الحريق لدى وزارة الطوارئ إن عدد حالات الحرائق على نطاق الجمهورية تزايد بسرعة في الايام الاخيرة بسبب الاجواء الحارة نسبيا وكنا تلقينا العام الماضي 40 بلاغا متوسطا يوميا والحال ارتفع عدد البلاغات اليومية حاليا الى 150-160 بلاغ.

واضاف أن جميع الحالات تحت رصد الطوارئ مفيدا أن الجهاز تلقى خلال العام الجاري 5700 بلاغ حريق ومعظمها حدث في المساحات المفتوحة مثل الحقول المزروعة بعد الحصاد والمراعي والسبب الرئيسي هو انتهاك قواعد السلامة من الحرائق..

واوضح اسدوف إن الطوارئ أنشأت فرعا في الاراضي المحررة من الاحتلال وسجلت الى الحين 180 حالة حريق فيها واخمدت دون تأخر.