ضيوف من تركيا وروسيا يشهدون ما تعرض له مسجد الجمعة في أغدام على يد احتلال أرمينيا من الخراب والوحشية

أغدام المحررة، 27 يونيو، أذرتاج

تعرف نائب وزير الثقافة التركي أحمد مصباح دميرجان مع الوفد المرافق له ووفد مؤلف من متخصصي السينما من روسيا على ما تعرض له مسجد الجمعة في أغدام من الخراب والدمار والوحشية على يد احتلال أرمينيا.

أفادت أذرتاج أن الضيوف احيطوا علما بجرائم الارمن الحربية وتدميرهم الاثار الثقافية والتاريخية والدينية دون التفريق تدميرا وحشية لم يسبق لها نظير. وتم هدم الاثار الثقافية والمساجد والمقابر وتعرضت للاهانة في حين اصبحت بعضها عرضة للأرمنة.

وقيل إن مسجد الجمعة في اغدام مبني من قبل المعمار الهندسي صفي خان القراباغي الكربلائي خلال الفترة ما بين 1868-1870م ويخص بمدرسة "الهدنسة المعمارية لمساجد قراباغ". واستخدمت قوات أرمينيا الاحتلالية مسجد الجمعة كموضع لتحديد الاحداثيات في حين تعرض داخل المسجد للتدمير والتفكيك والنهب والسلب.